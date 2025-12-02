Україна, США та європейські партнери досягли важливого прогресу в питанні мирних перемовин, зазначив міністр.

Російський диктатор Володимир Путін другий день поспіль робить заяви, які свідчать про те, що він не планує закінчувати війну. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі X.

"Вчора він сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані насамперед на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Якщо цього не відбудеться і Путін знову плюне світові в обличчя, це матиме наслідки. Росія повинна припинити марнувати час світу, який має бути часом миру", – написав Сибіга.

Він додав, що Україна повністю підтримує всі зусилля, які можуть принести справедливий мир в Україні. Також він зазначив, що команди України та США разом з європейськими партнерами "багато працювали" і "досягли важливого прогресу".

Відео дня

"Тепер настав час змусити джерело війни в Москві покласти їй край", – додав Сибіга.

Заяви Кремля щодо мирних переговорів

Напередодні переговорів з американською стороною щодо закінчення війни в Україні кремлівський диктатор Путін зробив ряд цинічних заяв. Зокрема він звинуватив Європу у тому, що вона висуває "неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України". Водночас він заявив, що Кремль "допускає повернення європейців до переговорів, якщо ті враховуватимуть реалії на землі".

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль нібито "відкритий до перемовин з Україною". Водночас він вчергове сказав, що всі цілі війни "мають бути досягнуті".

Вас також можуть зацікавити новини: