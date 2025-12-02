Правоохоронці провели обшуки в дипломатичному відомстві ЄС в Брюсселі.

Поліція Бельгії у вівторок, 2 грудня, затримала колишню главу дипломатичного відомства ЄС Федеріку Могеріні та високопоставленого чиновника з Брюсселя, яких підозрюють в шахрайстві, пов'язаному з контрактами на навчання молодших чиновників, повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що після проведення обшуків в дипломатичному відомстві ЄС у Брюсселі та Коледжі Європи в Брюгге, під варту було взято трьох підозрюваних, серед яких Могеріні, яка з 2014 по 2019 рік обіймала посаду верховного представника ЄС із закордонних справ.

Як повідомили три особи, обізнані з ходом розслідування, також був затриманий генеральний директор Європейської комісії Стефано Санніно.

Повідомляється, що обшуки проводилися за наказом Європейської прокуратури (EPPO) у зв'язку з "сильними підозрами" у шахрайстві в рішенні Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) про присудження коледжу дипломатичної академії ЄС у 2021-2022 роках.

В публікації розповідається, що після керівництва Європейською службою зовнішніх справ колишній міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні стала ректором Коледжу Європи у вересні 2020 року, а також директором дипломатичної академії в серпні 2022 року.

Додається, що Санніно був генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх справ з 2021 по 2024 рік. Потім він став генеральним директором департаменту комісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки.

В заяві Європейської прокуратури повідомляється, що обшуки проводилися в Європейській службі зовнішніх справ (EEAS) у центрі брюссельського кварталу ЄС, у кількох будівлях Коледжу Європи та в будинках підозрюваних. Розслідування проводилося за підтримки Європейського бюро з боротьби з шахрайством (Olaf).

"Перед обшуками ЄСПП звернулася з проханням про зняття імунітету з кількох підозрюваних, яке було задоволено", - йдеться в заяві прокуратури.

Представник комісії підтвердив, що в штаб-квартирі ЄЕС поліція проводила обшуки, але відмовився давати інформацію, чи були затримані співробітники комісії. Вказується, що наразі колишній прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас очолює Євродипломатію. Як повідомили в комісії, розслідування було розпочато до її призначення.

В Європейській прокуратурі зазначили, що розслідування має насамперед встановити, чи були коледж або його представники попередньо повідомлені про тендер Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС) щодо створення дипломатичної академії до його офіційного опублікування.

"Існують серйозні підозри, що під час тендерного процесу на реалізацію програми було порушено статтю 169 Фінансового регламенту, що стосується чесної конкуренції, і що конфіденційна інформація, пов'язана з поточною закупівлею, була передана одному з кандидатів, що брали участь у тендері", - вказується в заяві прокуратури.

У відомстві не виключають, що факти, які розслідуються, "можуть становити шахрайство у сфері закупівель, корупцію, конфлікт інтересів та порушення професійної таємниці".

"Розслідування триває з метою з'ясування фактів та оцінки того, чи було скоєно кримінальні правопорушення", - підкреслили в прокуратурі.

Рішення ЄС щодо заморожених російських активів

Раніше УНІАН повідомляв, що європейські уряди звинувачують Бельгію в висуванні надмірних вимог щодо гарантій на випадок, якщо Кремль подасть позов через надання Україні фінансової допомоги з заморожених російських активів. Вказується, що в середині грудня лідери ЄС обговорять питання репараційного кредиту Україні. Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягає, щоб уряди ЄС надали країні фінансові гарантії, які перевищують 140 мільярдів євро. Ба більше, щоб цю суму в разі необхідності країні надали протягом кількох днів.

Також ми писали, що країни Євросоюзу звинувачують уряд Бельгії в тому, що він не повідомляє, що робить з податковими доходами від заморожених російських активів. В 2024 році Бельгія взяла міжнародне зобов’язання розкривати, як використовує податки з цих коштів. Ці гроші мали б йти Україні, але досі ще зараховуються до бельгійського бюджету. В Бельгії наполягають, що нічого не порушують, але перевірити виконання обіцянок неможливо.

