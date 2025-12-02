Енергетики вимушені вимикати світло через ракетно-дронові атаки Росії.

В середу, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень застосовуватимуться протягом усієї доби обсягом від 0,5 до 3 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть аналогічно – з 00:00 до 23:59.

В "Укренерго" зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Там також порадили стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Відключення світла в Україні – останні новини

2 грудня Росія вчергове атакувала українські енергетичні об’єкти. Внаслідок ударів споживачі в Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині залишилися без світла.

29 листопада, після сьомої масованої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишились понад півмільйона споживачів у Києві, Київській та Харківській областях.

За кілька днів до цього у Харківській, Сумській та Полтавській областях також було запроваджено аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі та нову російську атаку на енергооб'єкти.

