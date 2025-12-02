За словами чиновника, втрата Покровська не призведе до краху української оборони.

Російські війська контролюють уже понад 95% території Покровська в Донецькій області. Про це заявив високопоставлений чиновник НАТО на брифінгу в штаб-квартирі Альянсу, відповідаючи на запитання кореспондентки DW.

За словами чиновника, зараз Україна проводить організоване відведення своїх військ із Покровська. Проте, він зазначив, що в місті все ще залишається частина українських сил.

Чиновник у розмові з журналістами нагадав, що російським військам поставили завдання захопити Покровськ ще понад рік тому. Проте ця мета досягалася вкрай повільно, а Москва зазнала величезних втрат.

Представник НАТО також розповів журналістам, що за цей час українці змогли вжити необхідних заходів, щоб втрата міста не мала настільки великого стратегічного значення, як якби це сталося раніше. Він додав, що якщо Покровськ буде повністю захоплено, РФ, найімовірніше, використовуватиме місто для логістики та як плацдарм для атак на інші міста в Донецькій області.

Крім того, чиновник запевнив, що падіння Покровська не призведе до неминучого краху української оборони. За його словами, в Альянсі впевнені, що Україна зможе продовжувати протистояти російській агресії.

Також чиновник поділився, що у НАТО поки немає точних даних про російські втрати під час захоплення Покровки. Однак він вказав, що у 2025 році росіяни загалом втратили близько 360 тисяч солдатів.

Чому Покровськ критично важливий для України

Раніше у Sky News пояснили, чому Покровськ став критично важливим пунктом оборони України. У виданні зазначили, що російські медіа називають це місто "воротами в Донецьк". Його захоплення стало б найбільшим успіхом окупантів від падіння Авдіївки.

Ба більше, до війни Покровськ був важливим логістичним центром, через який проходили ключові дороги постачання української армії. Його втрата істотно обмежить можливості ЗСУ маневрувати й утримувати позиції, зокрема й у сусідній Запорізькій області, підкреслили у виданні.

