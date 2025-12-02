Москва дала зрозуміти, що вважає Україну лише деталлю в набагато масштабнішій геополітичній перебудові, в якій три великі держави ділять світ між собою.

Кремль зробив все можливе, щоб надати розмаху сьогоднішньому візиту до Москви зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера і спеціального посланника Стіва Віткоффа, вважає оглядач The Spectator Оуен Метьюз.

В статті вказується, що в супроводі помічника Путіна Кирила Дмитрієва Віткофф та Кушнер прогулювалися по Москві фактично без охорони, а обідали в дорогому ресторані.

Метьюз зазначає, що, ймовірно, невипадково в Москві в день приїзду американських чиновників також знаходився міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Відео дня

"Це була тонко вибудувана демонстрація великої державної дипломатії, покликана передати Дональду Трампу багатошаровий сигнал", - вважає оглядач.

Перш за все, Кремль продемонстрував цим свою нову солідарність з Китаєм. По-друге, Москва дала зрозуміти, що вважає Україну лише деталлю в набагато масштабнішій геополітичній перебудові, в якій три великі держави ділять світ між собою, а Європа відсувається на рівень галасливого, але незначного спостерігача.

По-третє, проводячи Віткоффа по московським вулицям, включно з прогулянкою повз ЦУМ з вітринами, що заповнені розкішними товарами західних брендів в обхід санкцій, Кремль продемонстрував богатство, стабільність та безпечність столиці Росії.

"Прихований, але легко зрозумілий посил Кремля звучав так: це місто, яке нібито не помітило війни. Місто, по якому вищі чиновники можуть гуляти без страху зіткнутися з розгніваними громадянами", - зазначив Метьюз.

Що стосується мирного плану щодо України, на думку оглядача, російський диктатор Володимир Путін впевнений, що ситуація рухається в потрібному йому напрямку.

Попри всі складнощі в економіці, очільник Кремля вважає, що його противники, зокрема, Київ, Європа та США, знаходяться в ще більш гіршому положенні, ніж він.

Зазначається, що адміністрація Трампа вже дала зрозуміти, що готова визнати Донбас та Крим російськими територіями. Навіть палкий прихильник України сенатор Ліндсі Грем визнав, що США ніколи не допустять вступу України до НАТО.

Метьюз припускає, що якщо найсильніший союзник Києва ще до початку перемовин визнає такі фундаментальні поступки, тоді чому б російському диктатору не спробувати домогтися ще більшого.

Він зазначає, що на фронті країна-агресор готується до подальших просувань.

"Похмура і затяжна битва за контроль над донбаським містом Покровськ, про взяття якого Путін оголосив цього тижня, відвернула увагу від набагато серйозніших російських успіхів на півдні, в районі Запоріжжя", - зазначає оглядач.

Метьюз поділився, що російські окупанти вже перебувають всього в 20 кілометрах від Запоріжжя - третього за величиною міста на східному березі Дніпра після Харкова і Донецька. Вони рухаються до оточення Гуляйполя.

Також безжальна повітряна кампанія Росії проти української енергетики наближається до своєї мети - щоб цілі регіони України опинилися в темряві.

Окрім цього, оглядач зазначив, що в Києві політична атмосфера напружена до межі через корупційний скандал та відставки в уряді.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання NBC News з посиланням на російського чиновника, який говорив на умовах анонімності зазначило, що Кремль не піде на компроміс стосовно трьох пунктів в мирному плані. Водночас, він заявив, що є питання, в яких Москва "готова проявити гнучкість". Зокрема, це стосується заморожених російських активів.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде очікувати від США на сигнали після зустрічі Віткоффа та Кушнера з Путіним. Зеленський припустив, що після цього може дуже швидко відбутися зустріч з американською делегацією. Залежно від сигналів, майбутня зустріч може пройти й на вищому рівні. Президент України підкреслив, що готовий зустрітися з Трампом.

Вас також можуть зацікавити новини: