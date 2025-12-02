Президент сказав, що шанси на мир є, але потрібно ними скористатися.

Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 2 грудня, виступаючи у парламенті Ірландії.

"Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори. Ми зараз ближче до миру, ніж коли-небудь, є шанси. Але ми маємо скористатися з тих шансів", - сказав він.

За його словами, "сильна країна може розпочати війну, але і інша сильна країна може зробити так, щоб війна припинилася".

Відео дня

Також він попросив нагадувати світові, що російське вторгнення в Україну є "кримінальним і неспровокованим актом агресії"

"Людська пам'ять часто дуже коротка, тому нагадуйте світові, коли треба, що російське вторгнення в Україну - це кримінальний і неспровокований акт агресії, і сталося це тому, що Росія хотіла ставитися до України, як до своєї власності, а до українців - як до худоби", - зазначив президент України.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України в Дубліні заявив, що делегації України та США напрацювали план завершення війни з 20 пунктів, але декі речі ще треба опрацювати.

Також він, виступаючи в Ірландії, сказав, що Росія може відтермінувати ціль повної окупації України на тлі перемовин про мир. "Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Я не впевнений, що їх цілі змінились. Вони можуть відтермінуватись. А нам потрібен для цього захист", - наголосив президент України.

Вас також можуть зацікавити новини: