Російський диктатор вважає, що остаточна угода "повинна бути ближчою до його ідеального миру, ніж до миру України".

Росія не хоче угоди щодо врегулювання війни проти України, яка не буде відповідати її вимогам. Є три пункти, щодо яких Кремль не піде на компроміс.

Про це пише NBC News з посиланням на російського чиновника, який говорив на умовах анонімності. Автори зазначають, що російський диктатор Володимир Путін не приховував своїх планів:, серед яких захопити весь Донбас та "деміліритазувати" Україну, що по суті залишить її беззахисною.

"Є три стовпи, щодо яких ми не підемо на компроміс. Перший – це територія Донбасу. Другий – обмеження збройних сил України. Третій – визнання території Америкою та Європою", – сказав російський чиновник.

Водночас є питання, в яких Москва "готова проявити гнучкість". За словами чиновника, мова в тому числі про заморожені в Європі російські активи.

Путін не може посваритися з Трампом

Російський політичний аналітик і колишній автор промов Путіна Аббас Галлямов сказав NBC News, що, на його думку, правитель РФ може бути готовий піти на компроміс.

"Найголовніше, що потрібно зрозуміти, це те, що він не може собі дозволити посваритися з Трампом. Це було б самогубством. Якщо Трамп дійсно буде тиснути на нього, Путін погодиться припинити бойові дії – можливо, розраховуючи, що він набере сили, швидко організує якусь провокацію навесні, щоб звинуватити в цьому українців і знову завдати удару", – пояснив він.

Але, на думку аналітика, навряд чи російський диктатор по-справжньому закінчить війну без сильного тиску з боку США.

Чого насправді хоче Путін

Аналітик Майкл Горовіц каже, що якби Путін міг написати свою власну версію мирного плану, то зажадав би всі чотири українські області, які він незаконно "анексував" у 2022 році. Йдеться не лише про Донеччину та Луганщину, а й про Запорізьку та Херсонську області. Також, на думку експерта, правитель РФ вимагав би скорочення чисельності української армії до однієї десятої її нинішнього розміру. Він також згадав би про так звану "денацифікацію" України та вимагав би скасування всіх санкцій.

За словами Горовіца, російський лідер вважає, що остаточна угода "повинна бути ближчою до його ідеального миру, ніж до миру України", і він готовий чекати.

"Проблема, звичайно, полягає в тому, що ця "ідеальна угода" означає, що Росія буде заохочена знову вторгнутися в Україну – за межі тих територій, які вона вже окупувала", – констатував аналітик.

Війна РФ проти України: ви могли це пропустити

Перед переговорами із представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Москві правитель РФ Володимир Путін виступив з черговими абсурдними заявами. Зокрема, він анонсував розширення ударів по українських портах і по суднах, що заходять у ці порти – нібито у відповідь на атаки по танкерах "тіньового флоту".

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії зізнався, що зізнався, що побоюється втрати інтересу до мирного процесу з боку Сполучених Штатів. За його словами, "мета Росії – відвернути Америку від цієї ситуації".

