Механік розкрив правду про те, чи варто водіям прогрівати двигун автомобіля після того, як він усю ніч простояв на вулиці.

Його просте 30-секундне правило допоможе заощадити бензин і час взимку, пише The Sun. Механік Момо розповів у TikTok про те, як розвивалися автомеханічні навички боротьби з холодом.

Тоді як деякі автоексперти, ґрунтуючись на досвіді експлуатації старих моделей, рекомендують тривале прогрівання, Момо стверджує, що більшості сучасних автомобілів буде потрібно всього "30 секунд, якщо не менше".

Він пояснив, що 30-секундне очікування дає змогу моторному мастилу досягти головок циліндрів, які є верхньою частиною двигуна. Щойно мастило потрапить до головок, увесь двигун буде повністю змазано і готовий до роботи. Масло має циркулювати по всьому двигуну, оскільки це знижує тертя між рухомими металевими деталями, що рухаються, під час їзди.

Зниження тертя, зі свого боку, зменшує тепло, що виділяється цими деталями під час їхнього тертя одна об одну, що запобігає зносу, покращує стан двигуна і подовжує термін його служби.

Щойно це станеться приблизно через 30 секунд, можна одразу починати рух, порадив Момо.

Хоча цього достатньо для підтримання працездатності двигуна, механік зазначив, що можна прогрівати автомобіль і довше за цей час:

"Якщо вам хочеться прогріти його, щоб скло розморозилося, це теж нормально".

Однак Момо не радить занадто довго прогрівати двигун вранці, оскільки це неекономно.

"Не допускайте занадто тривалої роботи двигуна на холостому ходу, інакше ви витрачатимете пальне", - підкреслив він.

Хоча більшості сучасних автомобілів для повноцінного прогріву потрібно близько 30 секунд, є помітна ознака того, що двигун змазаний. Коли двигун готовий до роботи, водії помітять, що оберти двигуна падають на відчутну градусну похибку. Водії також можуть стежити за падінням обертів холостого ходу за тахометром - приладовою панеллю, що вимірює тисячі обертів за хвилину.

Як пояснив Момо, коли стрілка тахометра опускається на холостому ходу, це означає, що двигун прогрітий і готовий до руху.

Діапазон оборотів холостого ходу різниться залежно від моделі та двигуна через механічні чинники, такі як робочий об'єм, налаштування та кількість циліндрів.

Однак оберти прогрітого двигуна зазвичай падають на кілька сотень, зазвичай від більш ніж 1000 до менш ніж 1000 об/хв у більшості сучасних автомобілів.

Інші поради щодо використання автомобіля взимку

З настанням зими водіям варто звернути увагу на низку додаткових порад і хитрощів, наприклад, переконатися, що рідина для склоомивача витримує морози.

Водіям також слід узяти з собою предмети першої необхідності, які можуть стати в нагоді взимку, включно з ланцюгами протиковзання та акумулятором на випадок, якщо розряджений акумулятор заважатиме запуску двигуна.

