РФ готує новобранців на захоплених територіях: полонений окупант розкрив місце полігону

Російські окупанти використовують тимчасово захоплені території України як полігони для підготовки новобранців.
Про це розповів російський військовослужбовець, узятий у полон бійцями 110-ї окремої механізованої бригади, повідомили в бригаді.
За словами полоненого, підготовку новобранців окупанти проходили на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, поблизу Маріуполя окупанти влаштували полігон для підготовки своїх солдатів. Там його навчали спочатку як розвідника, згодом – як розвідника-снайпера. Він сказав, що став старшим серед розвідників-снайперів, коли на полігоні з'явилися нові люди.
У бригаді зазначили, що замість розвитку захоплених територій Росія перетворює їх на військові полігони, бази та склади, "використовуючи українську землю виключно як ресурс для війни".
Як повідомляв УНІАН, на Куп'янському напрямку 127-ма окрема важка механізована Харківська бригада взяла в полон громадянина Куби Джоанді Депалазу, який отримав позивний "Ніхто".
За словами кубинця, в Москві він пропрацював 8 місяців, хоча його віза у Росії була дійсна лише три місяці. Депалазу зазначив, що жити в статусі нелегала в столиці Росії йому було важко.
Кубинець стверджує, що не підписував контракт з Міноборони РФ, щоб брати участь у війні проти України, тому його мали депортувати на Батьківщину. Однак, через 6 днів його відвезли на фронт.