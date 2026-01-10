Подвійна гра: США погрожують Гренландії, але озброюють Данію, - Defence Express

Вашингтон схвалив продаж Данії ракет Hellfire II на $45 млн, попри політичні заяви щодо стратегічної важливості Гренландії.

Поки у Вашингтоні лунають заяви про стратегічну важливість Гренландії та можливість посилення американського контролю над островом, США одночасно схвалюють продаж сучасного озброєння Данії – формальному суверену цієї території, пише Defence Express.

Державний департамент США надав дозвіл на продаж Данії пакета озброєння на суму близько 45 млн доларів. Йдеться про до 100 керованих ракет AGM-114R Hellfire II, а також супутнє обладнання: три стаціонарні тестові ракети, шість пускових установок M299, два транспортні причепи MHU-191/M, три тримачі BRU-14, логістичну підтримку, запасні частини, технічну документацію та програмне забезпечення.

У документі зазначається, що угода "сприятиме просуванню геополітичних інтересів США та зміцненню безпеки НАТО".

Політичний парадокс навколо Гренландії

Схвалення продажу виглядає показово на тлі політичних дискусій навколо Гренландії, яку в американському політичному дискурсі дедалі частіше називають стратегічно необхідною для США. Втім, більшість таких заяв наразі залишаються риторичними і не супроводжуються формальними рішеннями чи змінами у політиці Вашингтона.

Данія ж залишається одним із ключових союзників США в Європі, тож підстав для блокування військово-технічного співробітництва немає.

Для чого Данії ракети Hellfire II

Очікується, що AGM-114R Hellfire II використовуватимуться з морських вертольотів MH-60R Seahawk, які перебувають на озброєнні ВМС Данії. З огляду на те, що флот країни має лише шість таких вертольотів, закупівля близько 100 ракет вважається цілком логічною.

AGM-114R, відома як Hellfire Romeo, є однією з найсучасніших модифікацій сімейства Hellfire. Вона перебуває у виробництві з 2012 року, має напівактивне лазерне наведення та здатна вражати цілі на відстані до 8 км. Ракета призначена для ураження бронетехніки, укріплень і надводних цілей.

Ракети Hellfire активно використовуються країнами НАТО, а також Україною. Зокрема, у 2024 році США погодили продаж Чехії ракет AGM-114R разом із системами APKWS II на суму 138 млн доларів для оснащення ударних вертольотів AH-1Z Viper.

Напруга навколо Гренландії

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп заявив, що США "збираються щось зробити з Гренландією - подобається їм це чи ні", тому що якщо США не отримають Гренландію, її захоплять Китай або Росія.

"Я хотів би укласти угоду простим способом. Якщо ми не зробимо це простим способом, ми зробимо це важчим способом", - пригрозив він.

Водночас лідери п'яти політичних партій у парламенті Гренландії виступили єдиним фронтом і дали різку відповідь на територіальні претензії Дональда Трампа, вимагаючи від США залишити острів у спокої.

