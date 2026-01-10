У Києві та області введено аварійне відключення електрики: зупинена подача води і тепла

Під час екстрених відключень графіки не діють, енергетики проводять відновлювальні роботи. В даний час у столиці не працює електротранспорт.

За командою "Укренерго" у Києві та Київській області застосовано екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram-каналі.

"Київ та Київська область: за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК відмітили, що в разі змін, будуть оперативно інформувати споживачів.

При цьому в пресслужбі Київської міської державної адміністрації повідомили, що в місті було зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи.

Ситуація в енергосистемі столиці

В ніч на 9 січня РФ масовано обстріляла Київ дронами та ракетами, внаслідок чого у частини жителів столиці та області виникли перебої зі світлом, водою та теплом.

Пізніше стало відомо, що половина Києва залишилась без теплопостачання внаслідок масованого російського обстрілу 9 січня. Через складну ситуацію мер міста Віталій Кличко навіть закликав киян за можливості тимчасово виїхати зі столиці.

Енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що внаслідок масованої російської атаки у Києві зазнали значних руйнувань великі теплоеектроцентралі – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які генерують більше половини тепла та елекроенергії для столиці.

