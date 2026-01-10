Київський метрополітен збільшив інтервал руху поїздів: скільки доведеться чекати

Також електротранспорт, що курсує на лівому березі Києва, тимчасово не працюватиме.

У зв’язку зі складною енергетичною ситуацією в місті, спричиненою російськими обстрілами, у Київському метрополітені вимушено скоротили кількість поїздів на лініях.

Як повідомила пресслужба метрополітену, наразі час очікування поїзда на всіх трьох лініях становитиме 10–12 хвилин. "Про стабілізацію енергетичної ситуації та відновлення графікових інтервалів вихідного дня - 5-6 хвилин, пасажирів буде оперативно проінформовано", - йдеться у повідомленні.

Також в "Київпастрансі" поінформували, що в зв’язку з необхідністю стабілізації роботи енергосистеми столиці весь електротранспорт, що курсує на лівому березі, тимчасово не працюватиме.

Водночас, на правому березі електротранспорт працює, але з відхиленням від графіків.

"Для забезпечення транспортного сполучення на лівому березі рух електротранспорту буде продубльовано автобусними маршрутами. Електроенергію, яка раніше використовувалася для живлення електротранспорту лівого берега, переспрямовано на забезпечення роботи критично важливих для життєзабезпечення міста обʼєктів інфраструктури", - зазначили в відомстві.

Там додали, що після відновлення стабільної роботи енергосистеми столиці рух електротранспорту відновлюватиметься поступово.

Ситуація з енергозабезпеченням у Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві та Київській області застосовували екстрені відключення електроенергії. На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що у Києві очікується повний перехід на планові графіки відключення світла до кінця доби. За її словами, на Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення.

