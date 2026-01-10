'Не хочемо бути американцями': політики Гренландії виступили єдиним фронтом проти Трампа

Лідери п'яти політичних партій у парламенті Гренландії опублікували спільну заяву.

Лідери п'яти політичних партій у парламенті Гренландії виступили єдиним фронтом і дали різку відповідь на територіальні претензії Дональда Трампа, вимагаючи від США залишити острів у спокої, пише Politico.

"Ми не хочемо бути американцями, ми не хочемо бути данцями, ми хочемо бути гренландцями", – йдеться у спільній заяві лідерів партій, опублікованій у п'ятницю.

Заява пролунала після того, як Трамп став все більш відверто заявляти про своє бажання захопити Гренландію – і цей намір став ще більш реальним після операції США у Венесуелі.

Політики Гренландії зажадали від президента США припинити "зневажливе ставлення до країни".

"Майбутнє Гренландії має вирішувати гренландський народ", – заявили вони.

Гренландія входить до складу датського королівства, але має широку автономію. На острові проживає всього близько 57 000 осіб. Він має вкрай важливе стратегічне значення через своє положення, розміри і запаси природних ресурсів.

Водночас, на думку офіційних осіб та експертів, захоплення Гренландії було б відносно простою справою, хоча прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що це означало б кінець НАТО.

Претензії США на Гренландію

Раніше Трамп заявив, що США "збираються щось зробити з Гренландією - подобається їм це чи ні", тому що якщо США не отримають Гренландію, її захоплять Китай або Росія.

"Я хотів би укласти угоду простим способом. Якщо ми не зробимо це простим способом, ми зробимо це важким способом", - пригрозив він.

Трамп також заявляв, що Сполучені Штати можуть опинитися перед необхідністю вибирати між реалізацією планів щодо Гренландії та збереженням НАТО.

