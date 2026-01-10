'Попереджувальний постріл': Путін брязкає 'Орєшніком' біля кордонів НАТО, - Sky News

Використання "Орешника" змушує НАТО переглядати системи протиракетної оборони та оцінювати найгірші сценарії.

Гіперзвукова балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" здатна літати зі швидкістю 10–11 Махів і долати до 5500 км, може теоретично дістатись більшої частини Європи. 8 січня така ракета вдарила по Львову під час масштабної атаки, в якій брали участь 278 російських ракет і безпілотників, пише Sky News.

Висока швидкість ракети значно скорочує час на її виявлення та перехоплення. За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ракета, запущена із західної Росії, може досягти Великої Британії всього за 10 хвилин. Українські системи ППО, які раніше успішно перехоплювали до 80% ракет, зараз справляються лише з 54% останніх атак, а гіперзвукові ракети ще більше ускладнюють захист.

Стратегічне послання Кремля

Хоча удар по Львову спричинив обмежені фізичні руйнування, головне – демонстрація швидкості, дальності та живучості ракети. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "Орєшнік" "серйозною загрозою" для безпеки Європи. Ракета влучила приблизно за 65 км від польського кордону, підкреслюючи потенційний ризик для НАТО.

"Орєшнік" – це більше, ніж просто військова зброя, застосована проти України: його також можна тлумачити як попереджувальний постріл Кремля проти того, що він називає "іноземним втручанням" з боку західних союзників і партнерів України", - пише видання.

Попри те, що останні запуски могли включати інертні боєголовки, стратегічне значення полягає у показі можливостей ракети на тлі зміни ядерної доктрини Росії та зниження порогу ядерної відповіді.

Удар "Орєшніком" по Україні

В ніч на 9 січня армія РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. По Львівській області ворог вдарив балістичною ракетом "Орєшнік".

Військовий експерт Юрій Федоров припустив, яка ціль була у "Орєшніка". Росія завдала удару, щоб, ймовірно, влучити по газовому сховищу і чинити психологічний тиск на Україну та її західних союзників, адже ця ракета сприймається "як щось жахливе, як якась зброя мало не "Судного дня".

Натомість аналітики ISW вважають, що Росія обрала ціллю для удару балістичною ракетою "Орєшнік" саме Львівську область, щоб відлякати Європу і Сполучені Штати від надання Україні гарантій безпеки.

