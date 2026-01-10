Буданов назвав дві головні проблеми, які підривають обороноздатність України

За його словами, готуються ефективні рішення для вирішення цієї проблеми.

Корупція в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також самовільне залишення частин (СЗЧ) у військах - це проблеми, які впливають на обороноздатність України.

Про це заявив керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов у Telegram. "Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах - проблеми, які впливають на нашу обороноздатність", - написав він.

Буданов повідомив, що провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни.

Відео дня

"На порядку денному - протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії", - деталізував він.

За словами Буданова, зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни - неприпустимі.

"Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", - додав керівник ОП.

Буданов на посаді керівника Офісу президента

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Буданов разом із секретарем ради національної безпеки і оборони будуть займатися питаннями повернення українців із російського полону.

Раніше питаннями щодо обмінів і повернення до України військовополонених займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Кирило Буданов у період обіймання посади керівника Головного управління розвідки Міноборони, СБУ і також Андрій Єрмак у момент перебування на посаді керівника Офісу президента.

Вас також можуть зацікавити новини: