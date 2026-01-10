Коли Київ перейде на планові графіки відключення світла: Свириденко назвала терміни

На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення.

Триває робота над відновленням енергопостачання для мешканців столиці та Київської області. У Києві очікується повний перехід на планові графіки відключення світла до кінця доби.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. "Станом на зараз систему теплопостачання запущено. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі. Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні", - заявила вона.

За словами Свириденко, ситуація з електроенергією залишається складнішою. Так, правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення.

"Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Просимо ощадливо споживати електроенергію в час відновлення енергосистеми після обстрілів. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку. Очікуємо перехід столиці на планові графіки електропостачання до кінця дня", - розповіла прем’єр.

Крім того, вона зазначила, що по Київській області теж тривають відновлювальні роботи.

"Уже відновлене енергопостачання для 275 тисячі домівок. Очікуємо, що люди отримають світло в оселях вже до кінця цієї доби", - резюмувала очільниця уряду.

Ситуація зі світлом у Києві та області

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за командою "Укренерго" у Києві та Київській області застосовували екстрені відключення електроенергії.

Згодом у Міненерго заявили, що ситуацію з електропостачанням у Києві й області вдалось стабілізувати. У відомстві відмітили, що у Бориспільському та Броварському продовжують діяти екстрені відключення. Проте решта районів поступово повертаються до графіків відключень.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пояснив, що екстрені відключення вводились через проблему, яка була на одній з ланок енергосистеми.

