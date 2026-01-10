У більшість київських багатоповерхівок повернули тепло: скільки ще залишилося

Частково відновлено централізовану подачу тепла до лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери.

У Києві поетапно відновлюють теплопостачання після масованої атаки росіян 9 січня. У столиці розпочатоподачу тепла до 4 тис. житлових будинків.

Як повідомив віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій, вчора без опалення залишилося приблизно 6 тис. будинків.

"Проводяться планові відновлювальні роботи, управляючі компанії здійснюють перезапуск будинків. На це потрібний час. Безпосередньо в квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається", - зазначив Кулеба.

За його словами, частково відновлено централізовану подачу тепла до лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери.

"Аварійні та ремонтні бригади працюють безперервно. Роботи складні, але просуваються – система поступово повертається в робочий режим. Очікуємо на початок подачі теплоносія до всіх будинків", - додав віце-прем’єр.

Ситуація з опаленням в Києві - останні новини

Як писав УНІАН, в ніч на 9 січня Росія масовано обстріляла столицю дронами та ракетами, внаслідок чого у частини жителів Києва та Київської області виникли перебої зі світлом, водою та теплом.

Через складну ситуацію столичний мер міста Віталій Кличко закликав киян тимчасово покинути місто за можливості.

Сьогодні вранці повідомлялось, що у Києві та області продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки росіян. У столиці за добу вдалося повернути світло для понад 350 тис. споживачів.

