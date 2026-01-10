'Вони не хочуть миру': Путін 'Орєшніком' передав послання Заходу, - AP

Нічна атака з "Орєшніком" стала найгучнішим ракетним сигналом Кремля Заходу за останні місяці.

Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак за останній час, запустивши по Україні сотні безпілотників і десятки ракет. У Києві загинули щонайменше чотири людини, ще понад 25 дістали поранення. Вперше за тривалий час Москва застосувала нову балістичну гіперзвукову ракету "Орєшнік", здатну нести ядерний заряд.

Удар по заході Україні став, за оцінками західних посадовців, прямим попередженням союзникам Києва по НАТО, пише Associated Press.

Удар на тлі дипломатичних зрушень

Атака відбулася через кілька днів після заяв України та її партнерів про прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки у разі потенційної мирної угоди за посередництва США.

Європейські лідери назвали дії Росії "ескалацією та неприйнятними", а глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що відповіддю Москви на дипломатію стали "ракети та руйнування".

Унаслідок обстрілів у столиці постраждали житлові квартали. За словами мера Києва Віталія Кличка, близько 6 тисяч багатоквартирних будинків залишилися без опалення за температури близько мінус 8 градусів. Було також порушено водопостачання. Комунальні служби змогли відновити тепло в лікарнях і пологових будинках за допомогою переносних бойлерів.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що серед загиблих – працівник екстреної медичної допомоги. Під час ліквідації наслідків удару були поранені четверо медиків і один поліцейський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки було пошкоджено посольство Катару в Києві – країни, яка відігравала важливу роль у посередництві щодо обміну військовополоненими. Він закликав міжнародну спільноту до "чіткої відповіді", наголосивши, що Росія серйозно сприймає лише позицію США.

"Орєшнік": що відомо про ракету

Служба безпеки України повідомила, що уламки ракети "Орєшнік" було виявлено у Львівській області. За даними слідства, пуск здійснили з полігону Капустін Яр поблизу Каспійського моря, а ціллю стала цивільна інфраструктура. Українська розвідка стверджує, що ракета має шість боєголовок, кожна з яких несе шість суббоєприпасів.

Російський президент Володимир Путін раніше заявляв, що "Орєшнік" летить зі швидкістю до 10 Махів і нібито є невразливим для систем ППО. Він також погрожував застосуванням ракети проти країн, які дозволяють Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю.

Москва говорить про "помсту"

Міноборони Росії назвало атаку відповіддю на нібито удар українського безпілотника по одній із резиденцій Путіна минулого місяця. Ці твердження відкинули як у Києві, так і у Вашингтоні. Росія офіційно не уточнила ціль "Орєшніка", однак російські ЗМІ писали про підземне газове сховище у Львівській області.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про ініціювання термінового засідання Ради Безпеки ООН і Ради Україна–НАТО. За його словами, удар поблизу кордонів ЄС і НАТО є "серйозною загрозою безпеці на європейському континенті".

Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та діалогу, а лідери Великої Британії, Франції та Німеччини спільно засудили атаку як "ескалаційну і неприйнятну".

Свідчення очевидців

Мешканець Львова Крістофер Чохович, який назвав себе американцем, розповів:

"Я почув гучний, шокуючий вибух. Я хочу, щоб у світі знали: Україна сильна, і нам байдуже, скільки ракет ви запустите".

У Києві 45-річний Дмитро Карпенко, чий будинок зазнав ушкоджень, сказав:

"Те, що робить Росія, показує, що вони не хочуть миру. А люди хочуть – і продовжують страждати".

Удар "Орєшніком" по Україні

Як повідомляв УНІАН, гіперзвукова балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" здатна літати зі швидкістю 10–11 Махів і долати до 5500 км, може теоретично дістатись більшої частини Європи. 8 січня така ракета вдарила по Львову під час масштабної атаки, в якій брали участь 278 російських ракет і безпілотників.

Як пише Sky News, "Орєшнік" – це більше, ніж просто військова зброя, застосована проти України: його також можна тлумачити як попереджувальний постріл Кремля проти того, що він називає "іноземним втручанням" з боку західних союзників і партнерів України.

