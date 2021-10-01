Під гарячу руку юних шахраїв потрапив автомат, в якому потрібно руками зловити паперові гроші.

У Хмельницьку хлопці показали, як легко "обдурити" грошовий автомат.

Відео опублікував Telegram-канал Вартові Еспресо.

На записі видно, що один з них засунув в автомат, в якому потрібно руками зловити паперові гроші, липучку для мух. Коли той підкинув банкноти, вони вмить прилипли до стрічки.

Але чи змогли хлопці потім дістати липучку з грошима з автомата – остається загадкою. Тим паче, що віддерти гривні від клею теж завдання не з простих.

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Нагадаємо, на Одещині чоловік зумів десятки разів поповнити рахунок через термінал за допомогою однієї купюри у 200 гривень. Для цього він сконструював спеціальний пристрій.

"На рахунку 29-річного чоловіка - 44 факти кримінальних правопорушень, скоєних в Одесі та області. Своїми діями зловмисник завдав товариству з обмеженою відповідальністю матеріальної шкоди на суму приблизно 50 тисяч гривень", - зазначили правоохоронці.

Зловмисника викрила кіберполіція та слідчі. Вони встановили, що з травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій.

Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За свої дії він може потрапити за ґрати на строк до восьми років

Автор: Денис Прядко