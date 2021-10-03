Господарі помешкання розповіли, що до них увірвався невідомий чоловік та зачинився в туалеті.

У Дніпрі правоохоронці виявили чоловіка, ймовірно, причетного до викрадення авто, однак його затримання було не з простих.

Як повідомили у Патрульній поліції, 2 жовтня екіпаж отримав орієнтування щодо незаконного заволодіння автомобілем Audi. За допомогою камер "Безпечне місто" поліцейські з'ясували, що машина рухається Соборним районом.

"Патрульні виявили вказаний автомобіль і подали водієві вимогу про зупинку за допомоги спецсигналів та гучномовця. Втім кермувальник не відреагував, а навпаки пришвидшився, намагаючись зникнути з поля зору охоронців порядку. Згодом автомобіль заблокували на вулиці Високовольтній. Але водій вибіг з автомобіля і почав тікати. Він забіг до одного з будинків на вулиці Абхазській. Його виявили в туалеті однієї з квартир", - йдеться в повідомленні.

Господарі квартири розповіли, що до них у двері подзвонив невідомий чоловік, а коли вони відчинили, той зненацька увірвався всередину, забіг до туалету і зачинився там.

Зрештою 25-річного громадянина затримали. В нього виявили ключі від Audi, схожий на пістолет предмет і посвідчення водія, яке йому не належить. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин події.

Раніше в Донецькій області співробітники Управління поліції охорони викрали смітник і потрапили на відео.

А у Хмельницькому діти з легкістю "обдурили" грошовий автомат та показали як.

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Автор: Катерина Комолова