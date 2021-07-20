На пляжі Сансет в Орегоні знайшли 45-тикілограмову "місячну" рибу (опаха).
Про це йдеться у повідомленні Seaside Aquarium у Facebook.
Побачивши дивовижну знахідку на зроблених очевидцями світлинах, на пляж поспішили працівники Приморського акваріуму. Глянути на величезного опаха збіглися і відпочивальники.
Рибу тимчасово заморозять до початку навчального року з освітньою метою.
Читайте такожЧерез пандемію коронавірусу у світі почали використовувати більше пластикуХоча така знахідка – рідкість, все ж це не є чимось незвичайним. У 2009 році у 37 милях від річища річки Колумбія спіймали 43-тикілограмову рибину.
У опахів – овальне сплощене з боків тіло, завдовжки до 2 метрів у звичайного опаха і до 1,1 м у низькотілого. Маса тіла риб може досягати відповідно до 270 і 30 кілограмів.
Представники роду опах водяться на глибині від 50 до 200 метрів. Мешкають у відкритому океані й тропічних водах, де харчуються крилем і кальмарами.
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