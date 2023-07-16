Плазун намагався обвити тіло чоловіка та задушити його.

Американець упіймав шестиметрового пітона голими руками.

Як повідомляє BILD, інцидент стався у штаті Флорида на півдні США. Чоловіки зустріли пітона на узбіччі дороги у заповіднику. Темний тигровий пітон - велика, але неотруйна змія. Один із мисливців вступив із ним у сутичку буквально голими руками. Змія намагалася обвитися довкола нього, щоб задушити.

За інформацією видання, спіймана особина виявилася 6 метрів завдовжки та масою 57 кг. Це найдовший пітон, колись спійманий в історії Флориди. Цей вид загрожує місцевій екосистемі, тож змію вбили. Зоологи вважають, що самка встигла відкласти близько 100 яєць.

Інші інциденти зі зміями

Раніше УНІАН вже повідомляв, що кобра виповзла з унітазу і вкусила чоловіка за статевий орган. Інцидент стався в листопаді минулого року. Кобра виповзла з унітазу і вкусила чоловіка за статевий орган.

Згодом стало відомо, що в Індонезії 7-метровий пітон повністю проковтнув жінку. 54-річна місцева мешканка пішла на роботу, а через добу рятувальники знайшли роздуту змію, всередині якої було тіло загиблої.

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