У Приморському краї (РФ) амурський тигр загнав грибників на верхівку дерева.
Відео інциденту опублікували російські Telegram-канали.
Інцидент стався поблизу села Соколівка.
За словами глави Лазовського округу Юрія Мосальського, в цей час тигри неконфліктні – вони ситі і готуються до зими, передає РИА "Новости".
"Якби він почав нападати на людей, у них би не було шансу встигнути залізти на дерево", – додав він.
Грибникам довелося відсиджуватися на дереві близько 40 хвилин, поки хижак не пішов.
Також Мосальський стверджує, що випадків нападу диких звірів на людей останнім часом в окрузі не було.
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Нагадаємо, в Південно-Африканській Республіці, в місті Порт-Елізабет тигр вибрався з вольєра, розтерзав доглядача парку хижих тварин з суперником, щоб спаритися з самкою.
Самець амурського тигра на прізвисько Джаспер скористався моментом, коли на триметровий паркан перестали подавати електрику, перестрибнув його і напав на 52-річного доглядача Девіда Соломона.
Чоловік спробував перестрибнути через інший паркан, але тигр наздогнав його. 300-кілограмовий хижак повалив Соломона і кілька разів вкусив його. Імовірно, чоловік загинув через те, що тигр згорнув йому шию.
Після цього тигр перестрибнув через ще один паркан, вбив суперника і спробував спаритися з тигрицею Ембер.