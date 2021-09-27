Грибникам довелося відсиджуватися на дереві близько 40 хвилин, поки хижак не пішов.

У Приморському краї (РФ) амурський тигр загнав грибників на верхівку дерева.

Відео інциденту опублікували російські Telegram-канали.

Інцидент стався поблизу села Соколівка.

За словами глави Лазовського округу Юрія Мосальського, в цей час тигри неконфліктні – вони ситі і готуються до зими, передає РИА "Новости".

"Якби він почав нападати на людей, у них би не було шансу встигнути залізти на дерево", – додав він.

Грибникам довелося відсиджуватися на дереві близько 40 хвилин, поки хижак не пішов.

Також Мосальський стверджує, що випадків нападу диких звірів на людей останнім часом в окрузі не було.

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Нагадаємо, в Південно-Африканській Республіці, в місті Порт-Елізабет тигр вибрався з вольєра, розтерзав доглядача парку хижих тварин з суперником, щоб спаритися з самкою.

Самець амурського тигра на прізвисько Джаспер скористався моментом, коли на триметровий паркан перестали подавати електрику, перестрибнув його і напав на 52-річного доглядача Девіда Соломона.

Чоловік спробував перестрибнути через інший паркан, але тигр наздогнав його. 300-кілограмовий хижак повалив Соломона і кілька разів вкусив його. Імовірно, чоловік загинув через те, що тигр згорнув йому шию.

Після цього тигр перестрибнув через ще один паркан, вбив суперника і спробував спаритися з тигрицею Ембер.

Автор: Віолетта Орлова