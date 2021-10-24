Екологи побоюються, що інцидент призведе до екологічної катастрофи.

Пожежа спалахнула на контейнеровозі біля берегів Британської Колумбії. Судно перевозило хімікати

Про це повідомляє Reuters.

На місці інциденту працюють берегові служби США і Канади. Ситуація може призвести до екологічної катастрофи.

На контейнеровозі Mv Zim Kingston знаходяться хімікати для гірничодобувної промисловості. Відомо, що горять десять контейнерів, а вогонь продовжує поширюватися. Водночас сам корабель не горить.

Читайте також"Смердить страшенно": під Запоріжжям знайшли секретний полігон з хімічними відходами, які стікають в ріку (відео)Крім того, 40 контейнерів впали за борт. Їх відстежує берегова охорона Канади разом з американськими колегами.

"Це дуже турбує. Корабель і контейнери знаходяться дуже близько до Вікторії (Британська Колумбія) і сьогодні ввечері очікується сильний шторм. Ми стурбовані, що це може бути ще одна екологічна катастрофа", - розповів глава екологічної організації Surfrider. Foundation Canada Девід Будино.

Повідомляється, що 16 членів екіпажу були евакуювали з судна, але п'ять залишилися на борту. Вони борються з вогнем.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2019 і 2020 роках на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" вчені Національного антарктичного наукового центру у співпраці з вченими Європейського Союзу почали вивчати поширення глобальних забруднювачів в екосистемі Південного океану.

Автор: Віолетта Орлова