Аналізи на вміст забруднювальних речовин проводилися в пробах морських істот різних трофічних рівнів.

У 2019 та 2020 роках на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" вчені Національного антарктичного наукового центру у співпраці з науковцями Європейського Союзу почали вивчати поширення глобальних забрудників у екосистемі Південного океану.

Про це розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий сьогодні, 19 жовтня 2021 року, під час міжнародного водного форуму "AQUA Ukraine", як повідомляє прес-служба НАНЦ.

Аналізи на вміст забруднювальних речовин проводилися в пробах морських істот різних трофічних рівнів: водоростей – макрофітів, морських зірок, морських їжаків, риб, тюленів-крабоїдів та пінгвінів. Загалом було відібрано 14 проб.

У пробах визначалися пріоритетні забруднювальні речовини, визначені Водною Рамковою Директивою ЄС, та кілька тисяч нових хімікатів і продуктів їхнього розпаду.

Там зазначили, що це лише початок тривалого дослідження, яке наразі є унікальним для Антарктики.

Які забруднювальні речовини були знайдені:

Ртуть у токсичній концентрації у більшості проб (8 з 14). Перевищені концентрації ртуті зафіксовані навіть у пробі плаценти тюленя Ведделла (більш ніж вдвічі), яйцях пінгвінів Аделі (майже втричі), а також у м’язах морської зірки, пінгвінів дженту та тюленів-крабоїдів. Інші метали, знайдені в пробах у високих концентраціях – це кадмій та свинець. Найвищі загальні концентрації металів визначені у макрофітах.

Нові фосфороорганічні вогнетривкі речовини і пластифікатори також знайдені в пробах. Найбільша кількість відповідних речовин зафіксована в пробі тканин риби нототенії.

Діоксини і пов’язані з ними речовини знайдені у низьких концентраціях. Найбільше їх зафіксовано у морській зірці (24 з 29 речовин).

Антипірени були визначені в усіх пробах. Їхні загальні концентрації перевищують екологічні стандарти у пробах морської зірки та морського їжака.

33 забрудники особливого занепокоєння. Це новий тип забруднювальних речовин, які можуть мати негативні наслідки для довкілля чи здоров’я людини, серед яких: 30% – промислові хімікати; 27% – фармацевтичні препарати та продукти їхнього розпаду (знеболювальні: трамадол та мептацінол); 15% – продукти особистого користування (косметика); 15% – пестициди та інсектициди та продукти їхнього розкладу; 13% – стимулятори та продукти їхнього розкладу (а саме нікотин та кофеїн).

Там зазначили, що загалом рівень забруднення проб біоти з Антарктики є нижчим, ніж в Європейських морях.

"Але тривожним є сам факт їхньої наявності в такому віддаленому від людської діяльності регіоні. Якщо перелічені вище речовини знайдені навіть у Антарктиці, це значить, що вони поширюються без обмежень по всій планеті та становлять загрозу для всіх без винятку екосистем", - підсумували вчені.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українська станція "Академік Вернадський" отримала обладнання для переробки пластикових відходів, із яких виготовлятимуть сувеніри для туристів.

Автор: Олег Давигора