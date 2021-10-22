Канадська поліція зафіксувала досить незвичайне порушення правил дорожнього руху виявивши водія, який під час їзди за кермом автомобіля вирішив пограти.
Про це повідомляє CBC.
Інцидент стався в місті Берлінгтон, провінція Онтаріо. 20 жовтня дорожній інспектор оштрафував тут водія, який грав на флейті під час керування машиною.
40-річний чоловік тримав духовий інструмент обома руками і стежив за нотами на розміщеному на торпеді планшеті iPad.
Читайте такожБіля Канади пара переправила через затоку свій 100-річний будинок (фото)Коли його тільки помітили, на світлофорі горіло червоне світло, але, як тільки загорівся зелений, музикант рушив з місця, продовживши при цьому грати.
"Я не можу сказати, яка пісня виконувалася на флейті в той час", - зізнався інспектор Стів Елмс, який покарав порушника.
У зв'язку з цим канадцеві пред'явили звинувачення у відволіканні уваги під час водіння автомобіля і виписали штраф на 615 Канадських доларів (близько 13,1 тис. гривень). Крім того, на нього чекає судове слухання, за підсумками якого чоловікові можуть нарахувати три штрафні бали.
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