Чоловік примудрився одночасно грати на музичному інструменті, стежити за нотами і керувати автомобілем.

Канадська поліція зафіксувала досить незвичайне порушення правил дорожнього руху виявивши водія, який під час їзди за кермом автомобіля вирішив пограти.

Про це повідомляє CBC.

Інцидент стався в місті Берлінгтон, провінція Онтаріо. 20 жовтня дорожній інспектор оштрафував тут водія, який грав на флейті під час керування машиною.

40-річний чоловік тримав духовий інструмент обома руками і стежив за нотами на розміщеному на торпеді планшеті iPad.

Читайте такожБіля Канади пара переправила через затоку свій 100-річний будинок (фото)Коли його тільки помітили, на світлофорі горіло червоне світло, але, як тільки загорівся зелений, музикант рушив з місця, продовживши при цьому грати.

"Я не можу сказати, яка пісня виконувалася на флейті в той час", - зізнався інспектор Стів Елмс, який покарав порушника.

У зв'язку з цим канадцеві пред'явили звинувачення у відволіканні уваги під час водіння автомобіля і виписали штраф на 615 Канадських доларів (близько 13,1 тис. гривень). Крім того, на нього чекає судове слухання, за підсумками якого чоловікові можуть нарахувати три штрафні бали.

Раніше УНІАН повідомляв, що в найбільшому місті Канади-Торонто - блискавка 6 разів за ніч вдарила в телевежу.

Автор: Станіслав Кожемякін