Попри "водний" стиль життя, видри охоче вибираються на берег.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували цікаві епізоди життя видри - ці тварини спілкуються різноманітними звуками та вміють жонглювати камінцями. Про це повідомили фахівці заповідника.

"Днями нашим науковцям вдалося поспостерігати за справжньою мисливською рутиною на березі Прип’яті у виконанні видри: вона час від часу пірнала неподалік від берега, з’являлась на поверхні й щось хрумко поїдала", - розповіли дослідники.

За їхніми словами, у Чорнобильському заповіднику видра - звичний, хоча й малопомітний житель. Це відносно велика тварина з витягнутим гнучким тілом. Вона важить 5–10 кг, довжина тіла може сягати 55–100 см. Ці спритні, розумні хижаки, здатні утворювати невеликі групи й активно спілкуватися між собою різноманітними звуками.

Відео дня

Їхній раціон складається переважно з риби, раків, водяних жуків та інших безхребетних. За потреби видри можуть полювати на жаб, дрібних гризунів чи водоплавних птахів, а інколи й розоряти гнізда. Взимку, коли водойми вкриваються льодом, ці тварини активніше ловлять рибу під кригою й частіше виходять на сушу в пошуках додаткових харчів. Як пояснюють науковці, попри "водний" стиль життя, видри охоче вибираються на берег, де вони дозволяють собі більше пустощів. Зокрема, ковзають по льоду, граються й навіть жонглюють камінцями.

Чорнобильський заповідник - останні новини

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували одного із найпотайніших мешканців лісів - борсука, який виходить по своїх справах переважно в сутінках або вночі.

Борсучі нори вражають своїми масштабами - вони можуть мати десятки метрів ходів, кілька поверхів і навіть "спальні кімнати". Деякі борсукові будиночки передаються з покоління в покоління й існують десятки років. Попри кремезність, ці звірі дуже охайні - вони облаштовують навіть окремі "туалетні ямки" та ретельно впорядковують територію навколо нори.

Також повідомлялось, що біля Чорнобиля зафіксували крихітну цікаву пташку. Йдеться про синицю довгохвосту, яка найчастіше оселяється в густих чагарникових заростях, де майстерно будує своє кулеподібне гніздо.

