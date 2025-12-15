Гнізда цього великого птаха є доказом стабільності та розширення популяції в регіоні.

У лісі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника дослідники зафіксували 17 гніздо орлана-білохвоста - рідкісного хижака, який за походженням близький до білоголового орлана, що виник мільйони років тому.

Як повідомили в установі, ще в липні науковці заповідника під час обстеження ділянки у Куповатському ПНДВ зафіксували трьох молодих орланів-білохвостів. Один із них тоді літав доволі невпевнено, що могло свідчити про його нещодавній виліт з гнізда або певні труднощі з розвитком. Однак, попри уважні пошуки, знайти гніздо тоді не вдалося, бо влітку густе листя у вільшанику приховало всі можливі орієнтири.

"Було прийнято рішення повернутися восени, коли крона дерев відкриє огляд і дозволить ретельніше обстежити територію. Така тактика повністю виправдала себе: після повторного обходу гніздо вдалося виявити", - наголошують науковці.

Це вже 17-те підтверджене гніздо орлана-білохвоста, підкреслюють дослідники, в межах Чорнобильського заповідника.

"І це - ще один важливий доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні", - звертають увагу фахівці.

Орлан-білохвіст: що відомо про рідкісного птаха

Орлан-білохвіст (орел-сірохвіст, сірохвіст) - птах загону соколоподібних сімейства яструбиних. Це один із найбільших представників хижих птахів Євразії - розмах крил сягає 2,5 м. За походженням дуже близький до білоголового орлана, поширеного в Північній Америці. Вони виникли внаслідок дивергенції не пізніше початку міоцену (приблизно 10 мільйонів років тому), але не раніше середнього олігоцену (приблизно 28 мільйонів років тому).

Дорослі орлани-білохвости мають білий хвіст (у молодих птахів забарвлення хвоста буре). Маса тіла – майже до 7 кг. Оселяється в прибережних лісах поблизу водойм, багатих на рибу, а гнізда влаштовує на високих деревах, якомога далі від людей. У більшості районів поширення є рідкісним. Ще у минулому столітті чисельність значно скоротилася внаслідок переслідування з боку людини та отруєння птахів отрутохімікатами. Протягом останніх кількох десятиліть чисельність у багатьох країнах частково відновилася. В Україні осілий, кочовий, перелітний птах.

Орлана-білохвоста занесено до усіх трьох видань Червоної книги України. В останньому виданні (2009) його віднесено до категорії "рідкісний". Вид занесено до Червоного списку МСОП та Європейського Червоного списку. Включено до Додатка І Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення, Додатка II Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, Додатків I і II Конвенції про збереження видів диких тварин, що мігрують.

Вважають, що саме орлан-білохвіст був прообразом "білого орла" на гербі Польщі - великого хижого птаха з голою цівкою. У багатьох країнах рідкісного птаха зображають на поштових марках. Зокрема, в Україні у 2019 році було випущено пам'ятні 2-гривневі та 10-гривневі монети із зображенням орлана.

Як писав УНІАН, влітку біля Чорнобиля було знайдено нову гніздову територію орлана та дослідники повідомили, що шукають сім'ю цих великих птахів. Йшлося, що наприкінці липня орнітолог Сергій Домашевський обстежив околиці села Оташів, де раніше неодноразово спостерігали молодого орлана. Птах майже не боявся автомобілів і близько підпускав до себе людей - поведінка вказувала на наявність гнізда поблизу.

