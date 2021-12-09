Активісти вимагають закрити салони мережі Tattoo Lamarch Studio.

В Одесі активісти розмалювали червоною фарбою фасад тату-салону "Tattoo Lamarch Studio" через київських колег, які хотіли зробити наколки свині.

Про це у Facebook повідомив відомий активіст Дем'ян Ганул.

"Недоумки з тату-салону "Tattoo Lamarch Studio" (у Києві – УНІАН) вирішили хайпанути, заявивши про те, що планують зробити татуювання свині. Так, ви все правильно зрозуміли. Спочатку вищезгадана студія заявила про свої плани, вчора ж виклали фото/відео, де тварина перебуває у них у студії зі зв'язаними кінцівками", - написав Ганул.

Він акцентує на тому, що молоді люди, що працюють в салоні, вважають "крутим і дотепним" знущання над тваринами. Сьогодні активісти відвідали одеську філію тату-салону і розписали фасад червоною фарбою, яка символізує страждання тварин.

Читайте такожУ Дніпрі чоловік скинув з балкона 20-річну дівчину"Ми проти того, щоб такий аморальний бізнес працював в Україні. Переконливо прошу закрити відділення в Одесі, бо пожежі взимку – звичайне явище. Чи, може, зробимо турне Україною?" ,- написав Ганул і опублікував відповідні фото.

Тим часом до Деснянського управління поліції Києва надійшла заява щодо жорстокого поводження з тваринами. У тату-салон виїхала слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці попередньо встановили, що працівники закладу задля реклами привезли свиню до салону та зробили фото, на якому нібито хочуть зробити татуювання тварині, а далі повернули тварину власнику", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські внесли відомості про подію у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Досудове розслідування триває.

Тату-салон заявив, що зробить тату свині

Як повідомляв УНІАН, працівники столичного тату-салону мережі Tattoo Lamarch Studio сфотографувалися з прив'язаною свинею, заявивши, що готуються на її тілі зробити тату. Це викликало обурення громадськості.

Після розголосу сторінка салону в Instagram тепер недоступна для перегляду.

Автори: Лариса Козова, Людмила Жерновська