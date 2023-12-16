Придатних для вирощування кави земель стає менше, кажуть фахівці.

Через глобальні зміни клімату може відчутно подорожчати один з головних напоїв сучасної цивілізації – кава. Як пише DW, основна причина - скорочення придатних для вирощування кави кліматичних зон.

Вчені відзначають, що кавові дерева дуже чутливі до температурних та інших погодних умов. "Вони погано переносять занадто спекотну, занадто суху і занадто вологу погоду", - пояснює Софі фон Лебен з Потсдамського Інституту досліджень зміни клімату.

Клімат багатьох тропічних країн, де якраз і вирощують каву, останнім часом стає все менш стабільним. Деякі прогнози пророкують, що до 2050 року площі придатних для вирощування кави земель скоротяться вдвічі.

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У теорії глобальне потепління може зробити придатними для вирощування кави більш північні райони, де раніше для цієї культури було занадто холодно. Але на практиці цьому є серйозні перешкоди.

Значна частина потенційних "нових кавових територій" сьогодні покрита лісами, вирубка яких ще більше посилить кліматичну кризу. Розуміючи це, влада ЄС погрожує ввести повну заборону на імпорт продовольства, вирощеного на місці вирубаних лісів. І оскільки саме Європа є найбільшим споживачем кави, така заборона точно відіб'ється на планах розширення кавових плантацій.

В цілому тенденція до подорожчання кави добре помітна вже зараз. За останні 30 років, коли вплив глобального потепління став помітним сам собою, ціни на зелену каву зросли приблизно на 60%, а на кавові продукти – вже на 600%.

Інші наслідки глобального потепління

Як писав УНІАН, льодовики, що тануть через глобальне потепління, почали відкривати рештки туристів, загиблих десятки років тому. Нещодавно чергову таку страшну знахідку виявили в швейцарських Альпах. Рештки німецького альпініста, зниклого безвісти 37 років тому, знайшли на льодовику Теодул поруч зі знаменитою горою Маттерхорн.

Також ми розповідали, що в разі масштабного танення льодовиків на полюсах крайня північ і крайній південь планети зіткнутися не з підняттям рівня моря, а з його пониженням. А ось у міру наближення до екватора рівень океану дійсно буде підвищуватися.

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