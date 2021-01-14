У зоопарку Вроцлава вперше за 155 років народилось дитинча індійського носорога
У вроцлавському зоопарку вперше за усі 155 років його існування народилось дитинча індійського носорога.
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Маля з’явилось на світ ще минулого тижня, та зоопарк показав її лише зараз.
«Ім’я новонародженій ще не обрали. Мама, 6-річна самка носорога Маруся, почувається добре і захищає донечку – не підпускає до неї сторонніх», – говориться у сюжеті.
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