Маля з’явилось на світ минулого тижня.

У вроцлавському зоопарку вперше за усі 155 років його існування народилось дитинча індійського носорога.

Читайте такожУ Флориді знайшли ламантина, на спині якого вирізали слово "Трамп" (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Маля з’явилось на світ ще минулого тижня, та зоопарк показав її лише зараз.

«Ім’я новонародженій ще не обрали. Мама, 6-річна самка носорога Маруся, почувається добре і захищає донечку – не підпускає до неї сторонніх», – говориться у сюжеті.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН