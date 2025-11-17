В уряді Польщі не виключають, що це був акт саботажу. Наразі на місці працюють екстрені служби та ремонтні бригади.

У Польщі зазнала пошкоджень ділянка залізниці, якою прямують поїзди в Україну.

Як повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, йдеться про ділянку залізничної колії у Мазовецькому воєводстві, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Пошкодження зафіксовано 16 листопада.

Польський прем'єр не виключив, що колію було пошкоджено внаслідок диверсії на обʼєкті.

"Не виключено, що ми маємо справу з актом саботажу. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять роботу", - заявив Туск.

Польща - позиція щодо України

Як повідомляв УНІАН, Польща з перших днів повномасштабного вторгнення надає підтримку Україні та приймає біженців. Нещодавно Туск заявив, що ніхто не повинен тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо можливих територіальних поступок. Він додав, що всім варто тиснути на Росію.

Натомість польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Україна готова воювати ще три роки, але президент РФ Володимир Путін не зможе стільки витримати.

