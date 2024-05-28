Втрата води може призвести до локальної екологічної катастрофи.

У Дністровському водосховищі почав знижуватися рівень води. Ймовірно, це могло статися через роботу на повну потужність Дністровської ГЕС, щоб компенсувати нестачу електроенергії після обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Як зазначає Телеграм-канал про урбаністику NE:Urban, аби частково компенсувати виробництво електроенергії, використовуються гідроелектростанції. Принцип їхньої роботи полягає у проходженні води через турбіни. Щоб задіяти максимальні потужності ГЕС, потрібно спускати з водосховищ якомога більше води.

"Наразі Дністровське водосховище поступово втрачає воду, що призводить до локальної екологічної катастрофи. Мова йде про загибель двостулкових молюсків та риби. В околицях Бакоти це відчувається досить суттєво: подекуди оголилась земля, котра останні десятки років перебувала під водою. Під вечір ця картина доповнюється не надто приємним тухлим запахом решток річкової фауни", - йдеться у повідомленні.

Користувачі соцмереж також оприлюднюють відповідні відео. Зокрема, на одному із них жителька села Брага Хмельницької області розповідає, що Дністер біля Хотинської фортеці можна перейти пішки – річка та її притоки стрімко обміліли. На кадрах видно потріскане дно.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України та їх наслідки

Росія навесні активізувала обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Під атаку потрапили тепло- та гідроелектростанції. Через це в Україні виникла нестача електроенергії. Дефіцит призводить до відключень світла як побутових, так і промислових споживачів.

Як відомо, 6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. За місяць після цього місцевість довкола Каховського водосховища перетворилася на пустелю. Згодом воно почало заростати деревами та іншими видами рослин.

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