Його знайшли українські бійці.

Неподалік українсько-російського фронту птахи почали вити гнізда, використовуючи залишки оптоволокна.

Про це свідчить фотографія покинутого гнізда, зроблена бійцем батальйону сил підтримки 12-ої бригади спеціального призначенння "Азов". У офіційному Telegram-каналі бригади зазначається, що знімок зробили на Торецькому напрямку:

"Адаптація природи до війни. Птахи змішали природний і штучний матеріали. Це лише один з десятків проявів того, як природа виживає у полум'ї війни. Між сотнями дронів, штурмів, обстрілів і кілометрів випаленої землі".

Вплив війни на екологію

Війна в Україні має глибокий і тривалий негативний вплив на довкілля, дику природу, включно з тваринами й птахами. Наслідки збройного конфлікту охоплюють майже всі екосистеми.

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За українськими даними, повномасштабна війна завдала країні екологічних збитків на понад 80 мільярдів євро. Серед найсерйозніших наслідків вторгнення - знищення Каховського водосховища та масове забруднення річок, зокрема Сейму й Десни.

Крім того, довкіллю було завдано значної шкоди через вилив мазуту в Чорному морі, а також пошкодження захисної споруди над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС.

Раніше група активістів закликала найвищу судову інстанцію Європи визнати Росію винною у створенні кліматичної катастрофи. Це пов'язано з тим, що війна РФ проти України сприяє різкому зростанню викидів парникових газів.

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