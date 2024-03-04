Востаннє вулкан вивергався 2020 року.

Небо над Галапагоськими островами забарвилося в червоний колір - там почав вивергатися вулкан Ла Кумбре, повідомляє Reuters.

За даними влади, безпосередньої небезпеки для населення немає, оскільки острів, на якому розташований вулкан, безлюдний.

Викиди газу і теплові аномалії виявили за допомогою супутникових систем. Учені продовжать спостереження за вулканом, однак, за їхніми словами, виверження не вплине на туризм на островах.

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На зображеннях, зроблених здалеку і поширених у соціальних мережах, видно, як лава, що світиться, рухається крізь досвітню темряву рано вранці.

Вулкан Ла Кумбре - що про нього відомо

Ла-Кумбре на острові Фернандіна - один із численних діючих вулканів на Галапагоських островах, які розташовані майже за 1000 км (600 миль) від материкового Еквадору.

Востаннє вулкан вивергався 2020 року після кількох років активності. За словами влади, поточне виверження масштабніше, ніж раніше зареєстровані.

В Ісландії з минулого року з перервами вивергається вулкан на півострові Рейкнянес. Побоюючись серйозного виверження, місцева влада евакуювала майже 4000 жителів рибальського містечка Гріндавік і закрила прилеглий геотермальний курорт Блакитна лагуна.

Востаннє про активність вулкана повідомляли на початку лютого. Тоді лава виливалася з трикілометрового розлому на північ від міста Гріндавік.

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