Біля Галапагоських островів обвалилася в Тихий океан культова арка Дарвіна.
Як повідомляє Міністерство навколишнього середовища і водних ресурсів Еквадору на сторінці в Facebook, обвал стався внаслідок природної ерозії 17 травня.
Об'єкт розташований менш ніж за кілометр від острова Дарвіна на півночі Галапагоського архіпелагу. Арка складається з каменю і колись була частиною острова.
Це місце є одним із найпопулярніших для дайвінгу і спостереження за косяками акул та інших видів морських мешканців, зазначили в міністерстві.
Арка отримала назву на честь англійського вченого Чарльза Дарвіна. Вона була сформована вулканом, і стоїть на скелястому підводному плато неправильної форми, прозваному "театром".
Галапагоський архіпелаг: що відомо
Галапагоський архіпелаг - група островів на сході екваторіальної частини Тихого океану. Вони знаходяться в 906-1000 кілометрах від континентального Еквадору. Острови внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за різноманітність тварин і рослин.
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Архіпелаг складається з 234 островів різного розміру, намивних територій і каменів. На чотирьох островах живуть близько 30 тис. людей.
Острови відомі насамперед великою кількістю місцевих видів фауни і проведеним тут дослідженням Чарльза Дарвіна. Вважається, що воно послужило для Дарвіна першим поштовхом до створення еволюційної теорії походження видів.
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