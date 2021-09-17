У підсумку господарські тварини здобули перемогу і розійшлися по своїх кутах, а хижак полетів.

На одній з нідерландських ферм хижий яструб вп'явся в курку, якій на допомогу прийшли козел з півнем.

Відео інциденту опублікував ютуб-канал ViraloQ News.

На записі видно, як на домашню птицю, яка мирно розгулює двором, напав яструб. Першим на допомогу прибіг півень. Через частку секунди на місце битви прискочив і дворовий козел, який накинувся на яструба. Внаслідок короткої сутички козел аж перекинувся на спину.

У підсумку господарські тварини здобули перемогу і розійшлися по своїх кутах, а хижак полетів.

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Нагадаємо, до Книги рекордів України внесений козел з Одеської області з найдовшими рогами.

"Ці роги - майже метр кожен! Їх власник - п'ятирічний козел пірат зааненської породи - носить ці роги дуже гордо. Крім цього, навчився застосовувати їх в практичних цілях: стає на задні ноги і збиває рогами високі і найсмачніші кисті винограду, якими любить ласувати", - розповіла керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Національний реєстр рекордів вніс цей факт в категорію рекордів "жива природа".

Як зазначила Вєтрова, для того, щоб козла сфотографувати, від нього довелося відганяти кіз, які постійно біля нього "крутилися".

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Автор: Віолетта Орлова