Раніше такого не було: Флеш розповів про нову 'шахедну' тактику росіян

Через ефективне знищення "Шахедів" над українськими населеними пунктами, росіяни вирішили переорієнтуватися і почали активніше бити ними по позиціях ЗСУ на лінії фронту.
Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій і радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.
"Противник бачить, як ми ефективно працюємо проти "Шахедів" по Україні всіма засобами. І думає, що йому з цим робити. Поки він думає, що робити, щоб не втрачати "Шахеди" в тилах, він вирішив атакувати ними лінію фронту на глибину від нуля до 20 км", – деталізував Флеш.
Він зазначив, що великий відсоток цих "Шахедів" на онлайн-управлінні.
"Раніше такої активності "Шахедів" близько до фронтів ми не бачили", – підкреслив Флеш.
31 січня Флеш повідомляв, що компанія SpaceX почала вживати перші контрзаходи проти використання росіянами терміналів Starlink для ударів дронами по Україні.
"Багато користувачів системи супутникового зв'язку Старлінк в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які СпейсХ вжив на прохання Міністерства оборони України", - повідомляв він тоді.
Після цього 14 лютого аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як окупантам заборонили використовувати термінали Starlink Ілона Маска.