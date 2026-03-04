Раніше такого не було: Флеш розповів про нову 'шахедну' тактику росіян

Росія змінила тактику і локації для ударів "Шахедами", більша частина з яких тепер на онлайн-управлінні.

Через ефективне знищення "Шахедів" над українськими населеними пунктами, росіяни вирішили переорієнтуватися і почали активніше бити ними по позиціях ЗСУ на лінії фронту.

Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій і радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Противник бачить, як ми ефективно працюємо проти "Шахедів" по Україні всіма засобами. І думає, що йому з цим робити. Поки він думає, що робити, щоб не втрачати "Шахеди" в тилах, він вирішив атакувати ними лінію фронту на глибину від нуля до 20 км", – деталізував Флеш.

Відео дня

Він зазначив, що великий відсоток цих "Шахедів" на онлайн-управлінні.

"Раніше такої активності "Шахедів" близько до фронтів ми не бачили", – підкреслив Флеш.

Війна в Україні: новини

31 січня Флеш повідомляв, що компанія SpaceX почала вживати перші контрзаходи проти використання росіянами терміналів Starlink для ударів дронами по Україні.

"Багато користувачів системи супутникового зв'язку Старлінк в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які СпейсХ вжив на прохання Міністерства оборони України", - повідомляв він тоді.

Після цього 14 лютого аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як окупантам заборонили використовувати термінали Starlink Ілона Маска.

Вас також можуть зацікавити новини: