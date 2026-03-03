На Одещині зафіксували сліди рідкісної тварини: що про неї відомо (фото)

Через обережний та прихований спосіб життя їхню присутність найчастіше можна встановити саме за слідами на снігу чи вологому ґрунті.

На території Нижньодністровського національного природного парку на Одещині зафіксували сліди рідкісної тварини – норки європейської. Про це повідомили у заповіднику.

За словами науковця Миколи Роженка, під час обстеження Біляївської дільниці вказаного нацпарку працівники виявили сліди норки європейської.

"Через обережний та прихований спосіб життя диких тварин їхню присутність найчастіше можна встановити саме за слідами на снігу чи вологому ґрунті. І цього разу відбитки лап підтвердили: на цій території мешкає норка європейська – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України", - наголошує дослідник.

Він зазначає, що такі знахідки – важливе підтвердження того, що природні екосистеми парку залишаються придатними для існування цінних і вразливих видів.

Що відомо про норку європейську

Норка, норка європейська (Mustela lutreola) – дрібний хижий ссавець роду мустела родини "куницеві". Це тварина середнього розміру, з довгим тілом, короткими ногами та відносно коротким хвостом. Волосяний покрив тіла і хвоста відносно однаковий по довжині. Забарвлення темного червонувато-коричневого кольору з білим краєм навколо рота. Іноді є біле маркування на горлі, лапи, грудях. Зимове хутро довше і щільніше, ніж влітку. У природі норки ведуть нічний спосіб життя, полюють на жаб, дрібних гризунів, ящірок і рибу. Добре плавають і пірнають. Лігво облаштовують біля води, у норі або в іншому укритті. Народжують до 17 маленьких (вагою 5–7 грам) голих і сліпих малят, які в перші місяці життя живуть тільки за рахунок материнського тепла.

На Одещині спіймали великого гризуна з Південної Америки

Нагадаємо, нещодавно на території Нижньодністровського національного природного парку на Одещині зафіксували нутрію, яка для України – інвазійний вид ссавців. Це абориген Південної Америки. Тварина, яку відловили для дослідження, намагалася втекти від людей. Коли навколо сніг і лід, нутрії ніде сховатися - звірятко не могло пірнути у воду, яка для нього - звичне місце існування. Зафіксована особина - самець, якому приблизно 10-11 місяців.

