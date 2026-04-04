На півдні Одещини зупинилося майже 2 тис. лелек: науковець пояснив, що сталося

Зупинка на міграційному шляху в місцях, багатих на їжу, для птахів - як зупинка автівки на АЗС.

На півдні Одеської області майже 2 тис. білих лелек зупинилися через проблеми з теплим повітрям та ласують дощовими черв’яками. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За його словами, лелеки - майстри "ширяючого польоту" і ніколи не мігрують через Чорне море. Вони майже не махають крилами, а використовують тепле повітря, що підіймається від землі.

"Якщо день похмурий або холодний, як було останніми днями в українській Бессарабії й природний "ліфт", який їх підіймає, не працює, птахи змушені сідати у великій кількості на поля та чекати сонця. Так сталося у місті Татарбунари, в селах навколо лиману Сасик та населених пунктах навколо нацпарку "Тузлівські лимани", - пояснив науковець.

За останній тиждень, каже він, загалом в цій місцевості було нараховано близько 2 тис. білих лелек, які різними групами під час дощу і туманів зробили вимушену посадку на декілька днів.

"І не дарма вони приземлились великими зграями! Зробивши вимушену посадку, птахи "здивувалися" неймовірній кількості дощових черв'яків, які останніми днями зустрічались абсолютно повсюди на поверхні землі - до десятків тисяч на 1 га", - наголосив науковець.

Дальня міграція, додає дослідник, виснажує птахів, вони втрачають значну частину своєї ваги. Зупинка на міграційному шляху в цей час в місцях, багатих на черв'яків, личинок та земноводних, для лелек - як зупинка автівки на АЗС, особливо, коли через негоду дав збій природний "ліфт".

