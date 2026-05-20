10 кораблів з невідомим вантажем: РФ відправила таємничий конвой в напрямку Європи

Японські військові відстежили рух групи російських кораблів із шістьма вантажними суднами та військовим ескортом.

Росія сформувала незвичний морський конвой із десяти кораблів та суден, який вирушив із портів Далекого Сходу у напрямку Європи. До складу групи увійшли шість вантажних суден, бойові кораблі ескорту, танкер постачання та океанський буксир. Що саме перевозить конвой – офіційно невідомо.

Про пересування російського формування повідомило Міністерство оборони Японія, яке відстежувало його рух поблизу японського узбережжя.

За даними японських військових, конвой вперше зафіксували 8 травня у Японському морі неподалік Цусімської протоки між Японією та Південною Кореєю. Імовірно, кораблі вирушили з району Владивостока.

Після проходження поблизу південних японських островів конвой увійшов у Філіппінське море та продовжив рух на захід. Аналітики припускають, що кінцевою точкою маршруту можуть бути європейські порти Росії.

Серед суден конвою ідентифікували вантажні кораблі "Майя 1", "Леді D", "Леді Марія", "Леді R" та "Капітан Данілкін". Частина з них перебуває під санкціями західних країн через перевезення зброї, боєприпасів та військових вантажів між Північною Кореєю та Росією.

Ескорт забезпечують два корвети класу "Стерегущий" – "Совершенний" та "Резкий". Також до групи входять танкер забезпечення класу "Дубна" та океанський буксир "Андрій Степанов". Експерти зазначають, що присутність допоміжних суден свідчить про підготовку до тривалої автономної подорожі без заходу у порти союзних країн.

Як пише польська газета Wiadomości, російські транспортні судна раніше переважно ходили самостійно. Формування повноцінного конвою з військовим супроводом може свідчити про побоювання Москви щодо можливих атак або затримань суден.

Останніми місяцями навколо російського "тіньового флоту" посилилася напруга. Країни Заходу неодноразово затримували судна, які підозрюють в обході санкцій та перевезенні російської нафти чи військових вантажів.

Що передувало

У 2024 році біля узбережжя Іспанії за загадкових обставин затонуло російське судно "Велика Ведмедиця", яке також пов’язували з перевезенням чутливих вантажів. За даними CNN, однією з версій інциденту була спроба зірвати передачу Росією ядерних технологій Північній Кореї.

Після затоплення російського вантажного судна "Велика Ведмедиця" біля узбережжя Іспанії Кремль розпочав термінову морську операцію із залученням військових та розвідувальних кораблів.

Нинішній конвой є безпрецедентним явищем для російського флоту та демонструє зростання занепокоєння Москви щодо безпеки своїх морських перевезень навіть у відкритому океані.

