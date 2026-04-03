Дочекався 'половинку': у гнізді відомих Одарки та Грицька сформувалася пара лелек

Новачок побудував "апартаменти" на свій розсуд та дочекався своєї половинки.

У Національному природному парку "Пирятинський", що на Полтавщині, сформувалася пара лелек. Про це повідомляється на сторінці "Лелека Грицько" у Facebook. Однак зазначається, що мова точно не за Грицика, який мешкав тут з Одаркою, – минулого місяця до "зіркового" гнізда прибув інший птах. Він побудував "домівку" та нарешті дочекався своєї подруги.

На відео та фото, що оприлюднили фахівці, можна побачити, як поводиться у гнізді пара закоханих.

Як розповіла дослідниця Іра Саражинська, вперше новенький лелека з’явився 24 березня. Однак у гнізді він не затримався, не ночував. Люди назвали його "умовним Грициком", адже птаха було важко ідентифікувати. З того дня він щодня повертався, хоча, й не почувався господарем: перекладав гілки та кудись летів.

Вперше новачок залишився ночувати у гнізді 28 березня, а наступного дня почав носити будівельні матеріали (сіно, листя та гілки) та створювати "апартаменти". Час від часу він чепурився, доглядаючи за пір'ям, та робив руханку, чергуючи це із сидінням у гнізді. Тоді дослідники прийшли до висновку: це точно не Грицько.

Саражинська констатує: дуже цікаво спостерігати за особливостями мистецтва гніздобудування, бо цьогоріч усе відбувалося зовсім не так, як у попередніх сезонах.

"Не раз згадався Грицько, який у 2023 та 2024 роках приносив у гніздо поліетиленові пакети, рукавиці, малярну стрічку та інше сміття, яке вдавалося знайти. У 2025 році гніздо було дуже охайне, облаштоване виключно з природних будівельних матеріалів, але тоді ні Одарка, ні Грицик не були настільки активними "будівельниками", як цьогорічний лелека", - констатує дослідниця.

Нарешті ввечері 2 квітня "новачок" зустрів свою половинку, яку він очікував 10 днів у гнізді.

"Він і вона... Щоб продовжився лелечий рід, продовжилося життя. І були піраміди. І склалася пара. І ми вже знаємо, хто ж так завзято облаштовував гніздо, бо піраміди підказали. І всі побачили, що прилетіла вона, а він її радо прийняв у гнізді. А далі, мабуть, буде перше яйце через тиждень. Якщо природа не вирішить дивувати новими сценаріями подій у гнізді", - зазначила дослідниця.

Історія Одарки та Грицька - що відомо

Як писав УНІАН, за лелеками Грициком та Одаркою торік спостерігали багато українців. Особливо люди турбувалися, коли Грицик позбувся свого п'ятого пташеняти. За словами фахівців, коли у лелек багато пташенят, у птахів спрацьовує природний відбір, коли виживає найсильніший. Ця маленька лелека, яка згодом отримала кличку Катруся, була найслабшою у виводку, тому батько вирішив позбутися її - відніс за 100 м від "домівки" та покинув у кукурудзяному полі. Проте фахівці швидко знайшли пташеня та надали необхідну допомогу.

Вже 22 березня 2026 року до Національного природному парку "Пирятинський" на Полтавщині прилетів перший лелека, але це був не Грицик та не Одарка. Цей лелека провів у гнізді півтори хвилини, переклав гілочку й подався кудись далі.

