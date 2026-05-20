В Індії зібрали перший військово-транспортний літак C-295 (фото)

Новий літак C-295 вже готується до першого польоту та має замінити застарілий парк військово-транспортної авіації країни.

В Індії завершили складання першого військово-транспортного літака C-295, призначеного для Повітряних сил країни. Машина вже готується до свого першого випробувального польоту, повідомили у Повітряних силах Індії.

Виробництво літака здійснюється в межах спільної програми індійської компанії Tata Advanced Systems Limited та європейського авіабудівного концерну Airbus.

У військовому відомстві назвали подію "важливим кроком" у розвитку національного авіакосмічного виробництва та посиленні технологічної самодостатності країни. Спочатку презентацію планували на вересень, однак роботи завершили раніше.

Програма передбачає постачання 56 літаків C-295. Із них 16 уже були виготовлені на заводі Airbus в Іспанії, а ще 40 збирають безпосередньо в індійському місті Вадодара. Останній із раніше поставлених літаків передали у серпні 2025 року.

Нові C-295 поступово замінюють застарілий парк транспортних літаків Avro 748, значна частина яких досі перебуває на службі. У Повітряних силах планують повністю завершити переоснащення до 2031 року.

Літак C-295, розроблений у 1990-х роках, здатний розвивати швидкість до 482 км/год, перевозити до 9,3 тонни вантажу та здійснювати польоти на відстань до 1300 кілометрів. Він також може працювати з непідготовлених злітно-посадкових смуг, що робить його придатним для військових операцій у складних умовах.

Як повідомляв УНІАН, Індія провела випробування нової балістичної ракети середньої дальності Advanced Agni, оснащеної роздільною головкою з блоками індивідуального наведення.

Офіційно заявлено, що ракета здійснила політ з декількома "корисними навантаженнями", які були націлені на різні райони в Індійському океані. За даними індійської сторони, телеметрія, зібрана наземними та морськими станціями стеження, підтвердила успішне виконання випробування.

