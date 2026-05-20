До рівня 2021 року: Пентагон оголосив про скорочення бригад у Європі до трьох

Чисельність американських бойових бригад у Європі повертається до рівня 2021 року, тобто перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

США оголосили про скорочення кількості американських бойових бригадних груп у Європі – із чотирьох до трьох. Як пояснив речник Пентагону Шон Парнелл у соціальній мережі X, таким чином військова присутність повертається до рівня 2021 року.

"Таким чином, чисельність цих груп у Європі повертається до рівня 2021 року. Рішення стало результатом комплексного багаторівневого процесу, зосередженого на перегляді військової присутності США в Європі. Через це тимчасово затримується розгортання американських сил у Польщі – зразковому союзнику США", - йдеться у заяві.

Парнелл наголосив, що остаточне розміщення американських військ у Європі визначатиметься після додаткового аналізу стратегічних та оперативних потреб США, а також готовності союзників брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

У Пентагоні підкреслили, що перегляд присутності американських сил відповідає політиці президента США Дональда Трампа "Америка понад усе". Вашингтон очікує, що країни-члени НАТО активніше інвестуватимуть у власну безпеку та оборону Європи.

Також повідомляється, що очільник Пентагону Піт Гегсет та заступник премʼєр-міністра Польщі Владислав Косиняк-Камиш провели переговори. Американська сторона запевнила, що підтримуватиме тісний контакт із Варшавою під час подальшого аналізу військової присутності.

Парнелл окремо відзначив Польщу як союзника, який демонструє готовність самостійно посилювати власну оборону, і закликав інші країни Альянсу наслідувати цей приклад.

Скорочення сил США в Європі

Раніше стало відомо, що Пентагон скасував розміщення бронетанкової бригади у Польщі. Це рішення розглядають як один із кроків адміністрації Трампа щодо поступового скорочення військової присутності США в Європа.

За даними ЗМІ, між Конгресом США та Пентагоном розгорівся конфлікт після рішення скасувати перекидання американської бронетанкової бригади до Польщі. Законодавці заявили, що такі дії можуть підірвати довіру союзників по НАТО і зіграти на руку Росії.

За даними Reuters, адміністрація Трампа планує цього тижня повідомити союзникам по НАТО, що скоротить резерв військових ресурсів, які США могли б задіяти для надання допомоги європейським країнам альянсу в разі серйозної кризи.

