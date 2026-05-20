'Страшно': пропагандистка Симоньян поскаржилась на атаки українських дронів

Кремлівська пропагандистка заявила, що через регулярні атаки безпілотників її родина вже місяць ночує у коридорі та гардеробній.

Головна редакторка російського телеканалу RT, одна з найвідоміших кремлівських пропагандистів Маргарита Симоньян заявила, що через регулярні атаки українських безпілотників її діти тривалий час змушені спати у коридорі.

Відповідну заяву вона зробила в етері російського телеканалу, фрагмент якого зʼявився у мережі. За словами Симоньян, через постійні польоти дронів у Росії змінилися настрої серед населення.

"Летять безпілотники. Неприємно, страшно", – сказала пропагандистка.

Вона також розповіла, що її діти вже близько місяця ночують у коридорі та гардеробній через побоювання атак.

Симоньян розповіла, що її шестирічна донька вже знає про війну та носить георгіївську стрічку. За словами пропагандистки, на 9 травня дитина навіть почепила стрічку своїй іграшці.

Як повідомляв УНІАН, ставка України на далекобійні удари по території РФ починає приносити помітні результати. Це дозволяє скоротити виснажливі операції на фронті, які можуть призвести до великих втрат.

Як пише Associated Press, атака дронів на Москву стала ще одним способом нагадати росіянам, що війна триває не так вже й далеко. Після подібних атак "кремлівським чиновникам стає все складніше переконати російських громадян, що війна з Україною на них не впливає".

