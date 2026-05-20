Росія масовано вдарила по Україні: зруйновано будинки, є жертви

Під ударами опинилася низка українських міст. Зокрема, у Конотопі росіяни цілеспрямовано били по цивільних.

В ніч на 20 травня російські окупанти атакували низку областей України. Внаслідок серії ударів є постраждалі та руйнування.

Дніпро

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, окупанти атакували Дніпро. У місті виникла пожежа.

"Двоє людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. Обоє госпіталізовані. Чоловік 40 років у важкому стані. 25-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості", - заявив він.

Пізніше Ганжа повідомив, що кількість поранених зросла до п'яти. Усі госпіталізовані. Чоловік та жінка у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу, додав він.

Внаслідок російського обстрілу понівечені склади із продуктами, уточнив посадовець.

Оновлено о 07:07. Як уточнив Ганжа, внаслідок атаки РФ двоє людей загинули, шестеро дістали поранень. Пʼятеро поранених ушпиталені. Стан трьох з них медики оцінюють як важкий.

Харків

Крім того, російські окупанти вдарили безпілотником по Харкову, внаслідок атаки постраждала 16-річна дівчина, зазначає голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Новобаварському районі зафіксовано удар ворожим БпЛА. Постраждала 16-річна дівчина", - повідомив посадовець

Дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що зафіксовано влучання "Шахеда" у Холодногірському районі. Наслідки прильоту уточнюються.

Одеса

Також вночі окупанти вдарило по Одесі. Пошкоджено будинки та автомобілі, є руйнування, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

"В результаті масованої ворожої атаки пошкоджено кілька житлових будинків та автомобілів. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю", - заявив він.

На місцях вже працюють рятувальники та всі міські служби, розгортається оперативний штаб. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Оновлено о 07:26. Лисак уточнив, що станом на 7:00 відомо що в одному районів міста, після ворожої атаки, повністю зруйновано одноповерхову будівлю, де ліквідували пожежу, а у багатоповерхівці зафіксовано влучання у верхні поверхи без детонації. Також пошкодження зафіксовано в одному з міських парків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також пошкоджень зазнали об'єкт інфраструктури, згоріло декілька автомобілів та складські приміщення. Комунальники вже ліквідовують наслідки ударів та розчищають території від уламків.

Конотоп

В ніч на 20 травня окупаційні війська також вдарили по місту Конотоп. Є влучання у багатоповерхівку, під завалами можуть знаходитись люди, повідомляє міський голова Артем Семеніхін

"Позаду мене багатоповерхівка. Частини її немає. І там люди", - заявив мер.

За його словами, пошкоджена районна лікарня. Там вибиті вікна та пошкоджені двері. Також знищений музей.

За словами Семеніхіна, росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі та будинках в Конотопі. Постраждалих чимало, точна кількість наразі невідома.

Оновлено о 07:10. Національна поліція уточнила, що всього впродовж доби у Сумській області росіяни вбили чотирьох цивільних. Ще 9 осіб отримали поранення.

Протягом доби російські війська здійснили обстріл по 44 населених пунктах області. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

Вільнянськ

Під ранок ворог атакував Вільнянськ Запорізького району. Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, удар прийшовся по приватному будинку. Оселю зруйновано, після влучання виникла пожежа.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки. Поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей - 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Усім надається необхідна допомога.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіяни за допомогою "Шахеда" на онлайн-керуванні атакували об’єкт української протиповітряної оборони. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

Він не розкрив, який саме об’єкт атаковано, та які наслідки. Водночас, за його словами, алгоритм противника полягає у тому, що спочатку пролітаючий "Шахед" або "Гербера" проводять розвідку. Зокрема, розвідують, чи стоїть об’єкт ППО на місці, як часто змінює позиції.

