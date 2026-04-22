У зіркових лелек Одарки та Грицика з’явилося п’яте яйце: коли очікувати пташенят

Дослідники сподіваються, що будь-які фактори не стануть на заваді успішному висиджуванню майбутніх лелеченят.

У лелек Одарки та Грицика, що мешкають у Національному природному парку "Пирятинський", що на Полтавщині, та відомі цікавими історіями, з’явилося п’яте яйце – таким чином, за словами фахівців, кладку завершено. Перші пташенята очікуються у середині травня. Про це повідомила дослідниця Іра Саражинська.

За її словами, 21 квітня Одарка мала "відповісти" на головне питання цього сезону: чи буде у гнізді п'яте яйце.

"Інтригу тримала недовго, тож усі охочі (була пряма трансляція з відеокамери – УНІАН) мали змогу побачили появу п'ятого яйця не близько опівночі, а на кілька годин раніше. Як і в усі попередні сезони онлайн-спостережень за цим гніздом, ввечері Одарка знесла п'яте яйце", - зазначила дослідниця.

За її словами, перше яйце з’явилося 13 квітня, друге – 15 квітня, третє – 17-го, четверте – 19-го та п'яте яйце – 21 квітня. Всі – пізно ввечері.

Саражинська сподівається, що погодні умови та інші будь-які фактори не стануть на заваді успішному висиджуванню та появі через місяць лелеченят у гнізді.

Драма Одарки та Грицика - що відомо

Як писав УНІАН, на Полтавщині, у Національному природному парку "Пирятинський", сталася справжня драма. Так у березні до гнізда, де у минулі роки мешкали лелеки Грицик та Одарка, прилетів незнайомий самець, який житло влаштував на власний лад. Згодом до нього доєдналася "дівчинка" та, таким чином, сформувалася пара лелек.

Але пізніше прилетіла Одарка, яка прогнала самку та залишилося з новим "коханим". Однак потім прибув Грицик та через гніздо сталася бійка - у гнізді залишилися старі власники.

Днями стало відомо, що 19 квітня Одарка знесла четверте яйце, в цей час батько майбутньої малечі - Грицик - незворушно стояв на одній нозі та не відразу відреагував на поповнення у гнізді.

