У зіркових лелек Одарки та Грицика з’явилося п’яте яйце: коли очікувати пташенят

У лелек Одарки та Грицика, що мешкають у Національному природному парку "Пирятинський", що на Полтавщині, та відомі цікавими історіями, з’явилося п’яте яйце – таким чином, за словами фахівців, кладку завершено. Перші пташенята очікуються у середині травня. Про це повідомила дослідниця Іра Саражинська.

За її словами, 21 квітня Одарка мала "відповісти" на головне питання  цього сезону: чи буде у гнізді п'яте яйце.

"Інтригу тримала недовго, тож усі охочі (була пряма трансляція з відеокамери – УНІАН) мали змогу побачили появу п'ятого яйця не близько опівночі, а на кілька годин раніше.  Як і в усі попередні сезони онлайн-спостережень за цим гніздом, ввечері Одарка знесла п'яте яйце", - зазначила дослідниця.

Відео дня

За її словами, перше яйце з’явилося 13 квітня, друге – 15 квітня, третє – 17-го, четверте – 19-го та п'яте яйце – 21 квітня. Всі – пізно ввечері.

Саражинська сподівається, що погодні умови та інші будь-які фактори не стануть на заваді успішному висиджуванню та появі через місяць лелеченят у гнізді.

Драма Одарки та Грицика - що відомо

Як писав УНІАН, на Полтавщині, у Національному природному парку "Пирятинський", сталася справжня драма.  Так у березні до гнізда, де у минулі роки мешкали лелеки Грицик та Одарка, прилетів незнайомий самець, який житло влаштував на власний лад. Згодом до нього доєдналася "дівчинка" та, таким чином, сформувалася пара лелек.   

Читайте також:
Але пізніше прилетіла Одарка, яка прогнала самку та залишилося з новим "коханим". Однак потім прибув Грицик та через гніздо сталася бійка - у гнізді залишилися старі власники.

Днями стало відомо, що 19 квітня Одарка знесла четверте яйце, в цей час батько майбутньої малечі - Грицик - незворушно стояв на одній нозі та не відразу відреагував на поповнення у гнізді.

Вас також можуть зацікавити новини: