Лельович, Махаон та Мрія: у зіркових лелек Одарки та Грицика 'народилося' троє пташенят (відео)

Загалом у відомого "подружжя" раніше з’явилося 5 яєць.

У лелек Одарки та Грицика, що мешкають у Національному природному парку "Пирятинський", що на Полтавщині, з’явилося вже троє пташенят. Про це повідомила дослідниця Іра Саражинська.

"19 травня о 12:10:05 вилупилося третє лелеченя, тож родина Одарки та Грицика сьогодні стала багатодітною. Перше лелеченя з'явилося на світ у присутності Грицика, а другі та треті "лупини" відбулися за участю Одарки", - розповіла дослідниця.

За її словами, понад 500 глядачів ютуб-каналу "Лелека Грицько" чекали на появу третього лелеченяти з нетерпінням із самого ранку. Люди вирішили назвати пташеня Мрією - таке ім’я запропонував громадянин Німеччини, який зробив донат на підтримки ЗСУ.

Вона також розповіла, що напередодні, 18 травня в Одарки та Грицика, з'явилася двійня. Обох лелеченят назвали глядачі, котрі зробили найбільші донати для підтримки ЗСУ.

Перше лелеченя назвали Лельович (вилупилося о 16:44), друге - Махаон, яке з’явилося о 18:42.

Як писав УНІАН, у лелек Одарки та Грицика, що мешкають у Національному природному парку "Пирятинський" (Полтавщина) з’явилося п’ять яєць. Перші пташенята очікувалися у середині травня. Дослідниця Іра Саражинська розповіла, що перше яйце з’явилося 13 квітня, друге - 15 квітня, третє - 17-го, четверте - 19-го та п'яте яйце - 21 квітня. Тоді йшлося, що кладку завершено.

