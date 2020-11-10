Два нових види були виявлені після проведення тестів ДНК.

В Австралії вчені виявили два нових види великого літаючого поссума (або гігантського летючого кускуса).

Відкриття зробили за допомогою тестування ДНК, пише The West Australian.

Великий літаючий поссум - сумчастий ссавець з сімейства кольцехвостих поссумів. Це найбільша сумчаста тварина, здатна до ширяння. Живуть ці поссуми на східному узбережжі Австралії і харчуються листям евкаліпта.

Довгий час вважалося, що більший планер, сумчаста тварина розміром з поссума не є окремим видом.

Аспірантка Університету Джеймса Кука Деніз МакГрегор вивчала цих тварин і зробила висновок, що є генетичні відмінності.

"Поділ великого літаючого поссума на кілька видів підкреслює, як мало у нас інформації про фауну Австралії", - зазначила дослідниця Кара Янгентоб.

Вона стверджує, що це сенсаційне наукове відкриття, оскільки не кожен день підтверджуються нові ссавці, не кажучи вже про двох нових.

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Автор: Олег Давигора