​​​​​​​Його долею перейнялася вся країна: сотні людей добровільно брали участь у пошуках родичів Тоа.

Малюк косатки, знайдений у Новій Зеландії, помер після невдалої спроби відшукати маму.

Про це повідомляє BBC.

Малюка Тоа викинуло на берег неподалік від Веллінгтона 10 днів тому.

Дослідники одразу почали шукати його родичів у прилеглих водах, оскільки косатки у віці від 2 до 6 місяців та до 2,5 м у довжину не можуть вижити наодинці в океані.

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Безпорадного малюка викинуло хвилями на кам’янистий берег у Пліммертоні – на північ від столиці Нової Зеландії. Тварину знайшли двоє підлітків.

Екозахисники помістили ссавця в імпровізований басейн, у якому щочотири години годували через спеціальну соску.

За допомогою літаків і берегових спостерігачів люди обшукали сотні кілометрів з надією побачити його матір. Проте організація Whale Rescue, яка опікувалася життям ссавця, заявила про погіршення стану знайди.

"Ми повинні повідомити, що нещодавно Тоа помер. Як ви всі розумієте, ми спустошені", – йдеться у заяві природозахисників.

Команда сподівалася возз’єднати Тоа з родиною чи всиновити його іншою групою.

Автор: Яна Ставська